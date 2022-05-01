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Один человек пострадал при пожаре на объекте Минобороны в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пострадавшем в результате пожара

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Один человек пострадал при пожаре на объекте Минобороны России в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал губернатор. Он добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, его заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.

О пожаре на объекте Министерства обороны стало известно ранее. По словам главы области, возгорание произошло на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

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Алина Гончарова
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