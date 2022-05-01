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Опубликован список находящихся на борту рухнувшего Ми-8 в Забайкалье

Опубликован список находящихся на борту упавшего Ми-8 в Забайкалье десантников и экипажа

Кадр: Telegram-канал Shot

Опубликован список членов экипажа и десантников, которые находились на борту рухнувшего вертолета Ми-8 в Забайкальском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В состав экипажа входили командир воздушного судна 59-летний Борис Олимпиев, второй пилот 22-летний Никита Каноненко и бортмеханик 36 летний Андрей Давыдук. Двоих последних госпитализировали.

В десантной группе были 13 человек в возрасте от 26 до 47 лет, четверых из них госпитализировали, а 47-летний Аркадий Лакушин погиб.

О жесткой посадке вертолета Ми-8, возвращавшегося после тушения пожара в районе села Маклакан, стало известно 1 мая. Посадка произошла на аэродроме города Могоча. По словам источника, вертолет загорелся при ударе о землю.

Позднее стало известно, что при крушении воздушное судно опрокинулось из-за порыва ветра.

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Никита Абрамов
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