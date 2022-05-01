Стали известны подробности крушения Ми-8 в Забайкалье

Вертолет Ми-8 в Забайкальском крае опрокинулся из-за порыва ветра

Вертолет Ми-8 в Забайкальском крае при крушении опрокинулся из-за порыва ветра. Подробности произошедшего стали известны от источника в экстренных службах, сообщает ТАСС.

«После посадки вертолет опрокинулся на бок из-за порыва ветра и загорелся. Из аварийной машины смогли выпрыгнуть 14 человек, шесть из них пострадали, остальным медицинская помощь не понадобилась», — заявили в экстренных службах.

Ранее двумя приоритетными причинами, из-за которых могло произойти крушение вертолета назвали ошибку экипажа и отказ техники. Специалисты отметили, что при посадке вертолет опрокинулся.

Вертолет совершил жесткую посадку в воскресенье, 1 мая. Вертолет загорелся при ударе о землю, в результате один человек погиб. По предварительной информации, вертолетом владела компания «Мост Авиа».