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Стали известны подробности крушения Ми-8 в Забайкалье

Вертолет Ми-8 в Забайкальском крае опрокинулся из-за порыва ветра

Фото: Telegram-канал «Babr Mash»

Вертолет Ми-8 в Забайкальском крае при крушении опрокинулся из-за порыва ветра. Подробности произошедшего стали известны от источника в экстренных службах, сообщает ТАСС.

«После посадки вертолет опрокинулся на бок из-за порыва ветра и загорелся. Из аварийной машины смогли выпрыгнуть 14 человек, шесть из них пострадали, остальным медицинская помощь не понадобилась», — заявили в экстренных службах.

Ранее двумя приоритетными причинами, из-за которых могло произойти крушение вертолета назвали ошибку экипажа и отказ техники. Специалисты отметили, что при посадке вертолет опрокинулся.

Вертолет совершил жесткую посадку в воскресенье, 1 мая. Вертолет загорелся при ударе о землю, в результате один человек погиб. По предварительной информации, вертолетом владела компания «Мост Авиа».

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Нина Ташевская
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