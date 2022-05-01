В Забайкалье при жесткой посадке разрушился вертолет

В Забайкальском крае при жесткой посадке разрушился вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкальском крае, после чего загорелся. На данный момент он полностью разрушен, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Посадка произошла на аэродроме города Могоча. По словам источника, вертолет загорелся при ударе о землю, в результате один человек погиб. На месте происшествия работают специалисты пожарно-спасательного гарнизона. Причины произошедшего устанавливаются.

По предварительной информации, вертолетом владела компания «Мост Авиа». В общей сложности на борту находилось 15 человек, шесть из них пострадали.

Ранее в апреле в Саратове произошло крушение учебного вертолета. По данным Минобороны, учебный вертолет получил повреждения и упал, так как при заходе на посадку сблизился с другим воздушным судном. В результате два члена экипажа погибли.