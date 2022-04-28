В Минобороны раскрыли подробности крушения учебного вертолета под Саратовом

ЦВО: в Саратовской области учебный вертолет упал из-за сближения с другим воздушным судном

На аэродроме в Саратовской области при заходе на посадку сблизились два вертолета, один из них совершил жесткую посадку. Такие подробности крушения воздушного судна раскрыли в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает ТАСС.

Подразделение Минобороны утверждает, что один из вертолетов получил повреждения из-за столкновения. В результате погиб один член экипажа.

По данным ЦВО, второй вертолет совершил посадку в штатном режиме.

Ранее власти Саратова опровергли информацию источника ТАСС о том, что в городе в районе Кумысной поляны столкнулись два учебных вертолета. Там добавили, что упавшее воздушное судно принадлежало военной базе в поселке Соколово.

О крушении учебного вертолета стало известно в четверг, 28 апреля. После падения воздушного судна загорелась лесополоса. В региональном Минздраве сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем. Выжившего россиянина, который выпрыгнул из вертолета на парашюте, госпитализировали с ушибами конечностей — он находится в удовлетворительном состоянии. «Третьего пострадавшего не могут найти», — утверждают в министерстве.