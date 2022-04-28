Власти Саратова опровергли сообщения о двух столкнувшихся вертолетах

Власти Саратова опровергли столкновение двух вертолетов в районе Кумысной поляны

В Саратове упал только один вертолет. Об этом сообщила пресс-служба главы города Михаила Исаева, передает ТАСС.

Власти опровергли информацию источника ТАСС о том, что в городе в районе Кумысной поляны столкнулись два учебных вертолета.

В пресс-службе главы города заявили, что упавший вертолет принадлежал военной базе в поселке Соколово.

О крушении учебного вертолета стало известно в четверг, 28 апреля. После падения воздушного судна загорелась лесополоса. По данным источника РИА Новости, погиб один человек, еще одному удалось спастись. Сотрудники экстренных служб занимаются поиском третьего россиянина.

Предварительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность. По словам мэра Исаева, вертолет «Ансат» выполнял учебный полет из поселка Соколовый.