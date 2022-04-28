Власти сообщили о выжившем после крушения вертолета под Саратовом

Мэр Саратова Исаев сообщил о пилоте, выжившем после крушения вертолета

Один из пилотов вертолета, потерпевшего крушение под Саратовом, найден живым. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

По его словам, экипаж покинул кабину с помощью парашютов. Состояние найденного пилота сейчас уточняется

Исаев также сообщил, что падение вертолета «Ансат» произошло на территории Кумысной поляны во время учебного полета из поселка Соколовый. На место выехали спасатели и скорая помощь.

Ранее в сети появились кадры с места крушения вертолета. На них видно покрытые пеной обломки воздушного судна.

О падении вертолета стало известно 28 апреля. После его крушения загорелась лесополоса. По данным источника ТАСС, погиб один человек.