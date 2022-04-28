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В российском регионе упал вертолет

В Саратовской области в районе Кумысной поляны упал выполнявший учебный полет вертолет

Кадр: Telegram-канал «IZ.RU»

В Саратовской области в районе Кумысной поляны упал выполнявший учебный полет вертолет. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 апреля, со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, после падения загорелась лесополоса. К месту инцидента в российском регионе уже направляются спасательные службы.

Мэр Саратова подтвердил сообщение о падении вертолета. Он рассказал, что один пилот обнаружен живым.

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Анна Щербакова
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