В российском регионе упал вертолет

В Саратовской области в районе Кумысной поляны упал выполнявший учебный полет вертолет

В Саратовской области в районе Кумысной поляны упал выполнявший учебный полет вертолет. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 апреля, со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, после падения загорелась лесополоса. К месту инцидента в российском регионе уже направляются спасательные службы.

Мэр Саратова подтвердил сообщение о падении вертолета. Он рассказал, что один пилот обнаружен живым.