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Появились кадры с места падения вертолета в Саратовской области

В сети появились кадры с места падения учебного вертолета в Саратовской области
Место происшествия

Место происшествия. Фото: РЕН ТВ

В сети появились кадры с места крушения учебного вертолета в Саратовской области. Их публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах видны обломки упавшего вертолета — они покрыты пеной, которой тушили пожар.

О крушении учебного вертолета стало известно в четверг, 28 апреля. После падения воздушного судна загорелась лесополоса. Источник ТАСС утверждает, что погиб один человек.

Предварительно, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Сообщение о падении вертолета подтвердил мэр Саратова Михаил Исаев. Он рассказал, что один пилот обнаружен живым.

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Анастасия Шейкина
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