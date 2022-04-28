Один человек погиб при падении учебного вертолета в Саратове

ТАСС сообщил об одном погибшем при крушении учебного вертолета в Саратове

При крушении учебного вертолета в Саратовской области погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«В результате крушения вертолета один человек погиб», — сказал собеседник агентства.

О падении вертолета стало известно 28 апреля. После крушения загорелась лесополоса. К месту инцидента уже направляются спасательные службы.

Позднее мэр Саратова подтвердил сообщение о падении вертолета. Он также рассказал, что один из пилотов был обнаружен живым.

Ранее вертолет Ми-8 потерпел аварию во время мониторинга нефтепровода в Псковской области. При падении пострадал один человек.