В российском регионе вертолет потерпел аварию

В Псковской области вертолет Ми-8 попал в аварию во время мониторинга нефтепровода

Вертолет Ми-8 потерпел аварию во время мониторинга нефтепровода в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

Собеседник агентства отметил, что пострадал один человек.

Тогда как источник ТАСС заявил, что в результате аварии с вертолетом в российском регионе пострадали четыре человека.

На месте происшествия работают спасательные службы. Детали произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в крушении вертолета Ми-8 под Ульяновском погиб 27-летний бортовой инженер Влад Шевцов.

Вертолет упал на лед реки неподалеку от поселка Дубки.