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Стало известно о столкновении двух учебных вертолетов в Саратове

Экстренные службы сообщили о столкновении двух учебных вертолетов в Саратове
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Саратове в районе Кумысной поляны, по предварительным данным, столкнулись два учебных вертолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В 13:53 мск произошло столкновение двух учебных вертолетов», — говорится в сообщении. Два человека катапультировались.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в районе Кумысной поляны упал выполнявший учебный полет вертолет. Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил сообщение о падении вертолета.

Известно, что в происшествии погиб один человек. По словам Исаева, еще один потерпевший найден живым. Мэр сообщил, что экипаж покинул кабину с помощью парашютов, состояние найденного пилота сейчас уточняется.

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Варвара Кошечкина
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