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Спасатели обнаружили второго погибшего при крушении вертолета в Саратове

Спасатели обнаружили тело второго погибшего в результате крушения вертолета в Саратове

Фото: Russian Emergencies Ministry / Globallookpress.com

Спасатели обнаружили второго погибшего члена экипажа учебного вертолета, который потерпел крушение в Саратове. Об этом сообщил источник ТАСС.

Накануне региональный Минздрав сообщал, что спасатели не могут найти третьего члена экипажа. Ведомство тогда подтвердило, что при падении воздушного судна один человек погиб, еще один пострадал.

«Нашли, мертв», — сказал собеседник агентства.

О крушении учебного вертолета стало известно в четверг, 28 апреля. После падения воздушного судна загорелась лесополоса. Выжившего россиянина, который выпрыгнул из вертолета на парашюте, госпитализировали с ушибами конечностей — он находится в удовлетворительном состоянии.

По данным Минобороны, учебный вертолет получил повреждения и упал, так как при заходе на посадку сблизился с другим воздушным судном. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме, добавили там.

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Анастасия Шейкина
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