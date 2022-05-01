Названы приоритетные причины крушения Ми-8 в Забайкалье

Отказ техники и ошибку экипажа считают приоритетными причинами крушения Ми-8 в Забайкалье

Среди приоритетных причин крушения вертолета Ми-8 в Забайкалье считают ошибку экипажа и отказ техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сейчас две приоритетные версии — ошибка экипажа и отказ техники. При посадке вертолет опрокинулся», — прокомментировал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье 1 мая, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкальском крае, после чего загорелся. Это произошло на аэродроме города Могоча. При ударе о землю вертолет загорелся, погиб один человек, еще шестеро пострадали. По предварительным данным, вертолетом владела компания «Мост Авиа».

В конце апреля в Саратовской области потерпел крушение учебный вертолет. Погиб один человек, а после крушения загорелась лесополоса.

В начале апреля вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области — на его борту находились 24 человека. Никто не пострадал, воздушное судно летело из населенного пункта Пашня в Мыльджино.