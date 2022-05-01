Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции высказались о влиянии антироссийских санкций на ситуацию в мире

Обозреватель Figaro Гарсон заявил, что санкции против России нанесли удар по миропорядку

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Санкции, введенные странами Запада против России, нанесли серьезный, если не смертельный, удар по существующему миропорядку. Такое мнение выразил обозреватель французской газеты Figarо Жозе Гарсон (José Garson) в статье о влиянии антироссийских мер на ситуацию в мире.

По мнению Гарсона, целью санкций против России является выдавливание страны из общемировой системы. Обозреватель считает, что в будущем это может привести к разрушению международного консенсуса, который «медленно выстраивался в течение последних десятилетий». «Мировой порядок, который мы знаем, действительно хрупок», — высказался он.

Обозреватель Figarо заявил, что Россия может в будущем создать свой лагерь, который будет противостоять Западу. Как отметил Гарсон, российский лагерь будет сильнее западного, потому что в него войдут Китай и много других стран. Он также обратил внимание, что антироссийские санкции разрушили многосторонность международной системы, но при этом не нанесли существенный ущерб Москве.

Ранее обозреватель Лиам Халлиган (Liam Halligan) предрек разделение мира на враждующие экономические блоки в ближайшем будущем. По его мнению, новый виток противостояния между Россией и США может расколоть мир на два соперничающих блока и положить конец эпохи глобализации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Губернатор Курской области назвал диверсией обрушение моста
Автомобиль едва не упал на улицу с многоярусной парковки в Москве
Конгресс начал рассматривать запрос Байдена о беспрецедентной помощи Украине
Опубликованы фотографии разрушенного в Курской области моста
Во Франции высказались о влиянии антироссийских санкций на ситуацию в мире
Россияне подали более миллиона заявлений на новые выплаты на детей
Минобороны сообщило об эвакуации 80 человек с «Азовстали»
Состояние пострадавшего при падении самолета под Красноярском назвали тяжелым
Гол вратаря помог сборной России по хоккею победить Белоруссию
Десять стран открыли счета в российских банках для оплаты газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.