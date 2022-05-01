Во Франции высказались о влиянии антироссийских санкций на ситуацию в мире

Обозреватель Figaro Гарсон заявил, что санкции против России нанесли удар по миропорядку

Санкции, введенные странами Запада против России, нанесли серьезный, если не смертельный, удар по существующему миропорядку. Такое мнение выразил обозреватель французской газеты Figarо Жозе Гарсон (José Garson) в статье о влиянии антироссийских мер на ситуацию в мире.

По мнению Гарсона, целью санкций против России является выдавливание страны из общемировой системы. Обозреватель считает, что в будущем это может привести к разрушению международного консенсуса, который «медленно выстраивался в течение последних десятилетий». «Мировой порядок, который мы знаем, действительно хрупок», — высказался он.

Обозреватель Figarо заявил, что Россия может в будущем создать свой лагерь, который будет противостоять Западу. Как отметил Гарсон, российский лагерь будет сильнее западного, потому что в него войдут Китай и много других стран. Он также обратил внимание, что антироссийские санкции разрушили многосторонность международной системы, но при этом не нанесли существенный ущерб Москве.

Ранее обозреватель Лиам Халлиган (Liam Halligan) предрек разделение мира на враждующие экономические блоки в ближайшем будущем. По его мнению, новый виток противостояния между Россией и США может расколоть мир на два соперничающих блока и положить конец эпохи глобализации.