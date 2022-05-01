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Минобороны заявило о погибших в результате обстрела ВСУ в Херсонской области

Минобороны РФ: ВСУ обстреляли школу, детсад и кладбище в Херсонской области, есть погибшие

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России заявило, что националисты обстреляли школу и детский сад в Херсонской области. Об этом передаетТАСС.

В ведомстве сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергли обстрелу Киселевку и Широкую Балку, в результате ударов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Отмечается, что украинские националисты вели огонь по сугубо гражданским объектам. В Киселевке обстрелу подверглись школа и детский сад, а в Широкой Балке — кладбище, где находились люди, заявили в министерстве.

Минобороны, которое распространило видеокадры с последствиями ударов ВСУ, также сообщило, что зданиям школы, детского сада и частным домам был причинен серьезный ущерб, часть жителей поселков частично лишены электроснабжения.

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Марина Совина
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