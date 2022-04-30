По жилому дому в Запорожской области нанесли удар для провокации против России

Минобороны: ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области для провокации против РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому дому после эвакуации жителей в Запорожской области для дискредитации российской армии. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Он уточнил, что эвакуация людей в Пологовском районе города Орехова прошла 29 апреля. После этого украинские военные нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному в Безымянном проезде.

Мизинцев отметил, что данная провокация со стороны Киева была совершена, чтобы обвинить в этом российскую армию. По его словам, сфабрикованную информацию о «злодеяниях» российских военных украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Ранее Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации с обстрелом эвакуируемых людей.