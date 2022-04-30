Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с обстрелом эвакуируемых людей

Минобороны России: Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей из Харькова

Минобороны России заявило, что Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан, которые будут эвакуироваться из Харькова. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские власти продолжают подготовку «чудовищных и безжалостных провокаций» для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России в преступлениях против мирного населения. Мизинцев отметил, что с этой целью вблизи населенного пункта Цуповка подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия, которые должны будут нанести удар по гражданам, которые будут эвакуироваться по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.

Ранее сообщалось, что авиация ВКС РФ поразила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ за день. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.