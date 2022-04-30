Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с обстрелом эвакуируемых людей

Минобороны России: Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей из Харькова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России заявило, что Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан, которые будут эвакуироваться из Харькова. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские власти продолжают подготовку «чудовищных и безжалостных провокаций» для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России в преступлениях против мирного населения. Мизинцев отметил, что с этой целью вблизи населенного пункта Цуповка подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия, которые должны будут нанести удар по гражданам, которые будут эвакуироваться по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.

Ранее сообщалось, что авиация ВКС РФ поразила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ за день. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР
Минобороны заявило о задержаниях на Украине за Telegram на телефоне
По жилому дому в Запорожской области нанесли удар для провокации против России
Спешащую в укрытие во Львове Анджелину Джоли сняли на видео
Стало известно о попытках российских олигархов обменять недвижимость в Лондоне
Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с обстрелом эвакуируемых людей
Стало известно о болезненном выходе западных компаний из российского бизнеса
Работники порта Амстердама отказались разгружать судно с российской нефтью
Сдавшийся в плен британский наемник рассказал об учениях НАТО
В Болгарии заявили о расколе во власти из-за остановки поставок российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.