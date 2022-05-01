Путин подписал закон о регистрации в РФ иностранных компаний

Президент Путин подписал закон о регистрации в России иностранных компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, который касается регистрации в стране иностранных компаний. Он облегчает процесс постановки фирм на налоговый учет при открытии счета в банке. Среди прочего эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях, передает ТАСС.

В частности, этот закон облегчает процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводит новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет — в связи с открытием счета в российском банке.

В конце марта Путин анонсировал новый порядок оплаты российского газа европейскими покупателями. В дальнейшем был опубликован соответствующий президентский указ. В соответствии с ним европейские компании обязаны будут открывать валютные счета в «Газпромбанке», после чего он будет конвертировать валютную выручку в рубли на открытом рынке. Большинство европейских стран и компаний отказались переводить оплату в рубли, объяснив, что это станет нарушением контракта. Среди тех, кто выражал готовность согласиться на условия Москвы, — власти Венгрии и Словакии.

Из-за неоплаты газа в рублях «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию. Еврокомиссия назвала такое решение шантажом и отметила, что Евросоюз предусмотрел такой сценарий и готов ответить. В том числе ЕК планирует создать единую европейскую платформу для закупок газа — в Болгарии уже была сформирована первая региональная рабочая группа, которая будет заниматься реализацией плана по снижению зависимости от российских энергоресурсов.