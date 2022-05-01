Глава Белгородской области рассказал о последствиях пожара на объекте Минобороны

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что при пожаре повреждены семь домов

В результате пожара на объекте Минобороны в Белгородской области оказались повреждены семь домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», — объяснил глава Белгородской области.

Он отметил, что пострадавшему при пожаре на данный момент оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные местные жители сейчас находятся в безопасном месте.

1 мая стало известно о пожаре на объекте министерства обороны. По словам Гладкова, возгорание произошло на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

Позднее губернатор сообщил об одном пострадавшем. Он отметил, что ранение у местного жителя легкое, его жизни ничто не угрожает.