Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Белгородской области рассказал о последствиях пожара на объекте Минобороны

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что при пожаре повреждены семь домов

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В результате пожара на объекте Минобороны в Белгородской области оказались повреждены семь домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», — объяснил глава Белгородской области.

Он отметил, что пострадавшему при пожаре на данный момент оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные местные жители сейчас находятся в безопасном месте.

1 мая стало известно о пожаре на объекте министерства обороны. По словам Гладкова, возгорание произошло на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

Позднее губернатор сообщил об одном пострадавшем. Он отметил, что ранение у местного жителя легкое, его жизни ничто не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Губернатор Курской области назвал диверсией обрушение моста
Россияне подали более миллиона заявлений на новые выплаты на детей
Минобороны сообщило об эвакуации 80 человек с «Азовстали»
Россияне вспомнили о заправке шариковых ручек
Состояние пострадавшего при падении самолета под Красноярском назвали тяжелым
Гол вратаря помог сборной России по хоккею победить Белоруссию
Десять стран открыли счета в российских банках для оплаты газа
Глава Белгородской области рассказал о последствиях пожара на объекте Минобороны
Установлены причастные к преступлениям против граждан украинские командиры
Финляндия построит заборы на границе с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.