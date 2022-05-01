Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Швеции вызвал российского посла

МИД Швеции вызвал посла России из-за нарушения воздушных границ

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Российского дипломата вызвали в министерство иностранных дел Швеции из-за якобы совершенного нарушения воздушных границ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Вооруженных сил Швеции, российский самолет типа Ан-30 в ночь на 29 апреля нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от датского острова Борнхольм. После этого воздушное судно покинуло район.

Ранее российского посла вызвал МИД Дании в связи с якобы имевшим место нарушением воздушных границ. Послу России в Копенгагене надлежит прибыть для беседы в МИД Дании в понедельник, 2 мая.

По данным Ritzaus Bureau, инцидент, из-за которого российского посла вызвали в МИД Дании, якобы произошел к востоку от острова Борнхольм. По утверждению агентства, самолет Ан-30, предназначенный для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, некоторое время находился в воздушном пространстве Дании и Швеции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США объявили об игнорировании Путиным попыток Вашингтона давить на союзников РФ
Указ о мерах по обеспечению информационной безопасности страны объяснили
Невролог дал советы для предотвращения запоев на майских праздниках
МИД Швеции вызвал российского посла
Российский велогонщик стал победителем многодневки «Тур Романдии»
Возбуждено уголовное дело по фактам обстрелов ВСУ Брянской области
В Турции заявили о готовности президента Бразилии приехать в Москву с Эрдоганом
Отказавшаяся платить рублями за газ из РФ страна рекордно запаслась топливом
Москвич провел расследование и самостоятельно разоблачил вора своих денег
Пожар на объекте Минобороны в Белгородской области локализован
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.