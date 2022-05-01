МИД Швеции вызвал российского посла

МИД Швеции вызвал посла России из-за нарушения воздушных границ

Российского дипломата вызвали в министерство иностранных дел Швеции из-за якобы совершенного нарушения воздушных границ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Вооруженных сил Швеции, российский самолет типа Ан-30 в ночь на 29 апреля нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от датского острова Борнхольм. После этого воздушное судно покинуло район.

Ранее российского посла вызвал МИД Дании в связи с якобы имевшим место нарушением воздушных границ. Послу России в Копенгагене надлежит прибыть для беседы в МИД Дании в понедельник, 2 мая.

По данным Ritzaus Bureau, инцидент, из-за которого российского посла вызвали в МИД Дании, якобы произошел к востоку от острова Борнхольм. По утверждению агентства, самолет Ан-30, предназначенный для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, некоторое время находился в воздушном пространстве Дании и Швеции.