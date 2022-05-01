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Посла России вызвали в МИД Дании

МИД Дании вызвал российского посла в Копенгагене из-за нарушения воздушных границ
Владимир Барбин

Владимир Барбин. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

МИД Дании вызвал российского посла в связи с якобы имевшим место нарушением воздушных границ. Об этом глава датского внешнеполитического ведомства Еппе Куфуд написал в воскресенье, 1 мая, в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, послу России в Копенгагене надлежит прибыть для беседы в МИД Дании в понедельник, 2 мая.

«Очередное нарушение Россией воздушных границ Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации», — написал Куфуд.

Как отмечает информационное агентство Ritzaus Bureau, инцидент, из-за которого российского посла вызвали в МИД Дании, якобы произошел к востоку от острова Борнхольм. По утверждению агентства, самолет Ан-30, предназначенный для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, некоторое время находился в воздушном пространстве Дании и Швеции.

Ранее Минобороны Швеции заявило о нарушении воздушного пространства страны российским самолетом Ан-30. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 29 апреля, а российский самолет был сфотографирован.

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Варвара Кошечкина
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