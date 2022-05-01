Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Минобороны Швеции заявило, что самолет России Ан-30 нарушил воздушное пространство страны

Минобороны Швеции заявило о нарушении воздушного пространства страны российским самолетом Ан-30. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 29 апреля. Самолет пролетел мимо датского острова Борнхольм в Балтийском море, а затем направился к шведской территории. Шведское военное ведомство отметило, что следило за происходящим. Кроме того, самолет был сфотографирован, говорится в сообщении.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны. Уточняется, что четыре российских пассажирских самолета пересекли воздушную границу у побережья города Ловииса в Финском заливе, но не получили требуемого разрешения. «Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут», — рассказали в полиции.