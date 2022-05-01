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Сильный дождь затопил улицы Тбилиси

В столице Грузии Тбилиси из-за дождя затоплена набережная и другие улицы

Фото: Pixabay

Сильный дождь затопил набережную и другие улицы столицы Грузии Тбилиси, пишет РИА Новости.

По информации агентства, проливной дождь, начавшийся вечером субботы (30 апреля), вызвал наводнение. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и мэрия пока не сообщали о последствиях сложившейся ситуации.

Осенью 2021 года из-за сильного дождя был затоплен российский Адлер. Видео затопленных улиц появилось в сети. На снятых очевидцами кадрах автомобили ехали по полностью затопленной улице, а уровень воды достигал их фар.

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Марина Совина
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