В Молдавии заявили о штатных поставках газа из России

Председатель правления «Молдовагаз» Чебан: поставки газа в Молдавию идут в штатном режиме

В Молдавии заявили, что поставки газа в страну из России идут в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления АО «Молдовагаз» Вадима Чебана.

«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО "Газпром"», — написал Чебан в своем Telegram-канале.

По данным агентства, поставки продолжаются, несмотря на то, что Молдавия просрочила обязательства согласовать до 1 мая погашение долга перед «Газпромом».

Ранее в апреле президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти готовятся к возможному прекращению поставок газа из России. Она отметила, что в случае приостановки поставок со стороны «Газпрома», страна может воспользоваватсья резервами в хранилищах в Румынии.