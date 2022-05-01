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По факту подрыва моста в Курской области возбудили дело о теракте

После подрыва железнодорожного моста в Курской области возбуждено дело по статье 205 УК РФ

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста близ села Русская Конопелька в Курской области. Об этом сообщается на сайте комитета.

Как установило следствие, 1 мая на конструкциях моста в районе 67-го километра железной дороги СуджаСосновый Бор было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Из-за этого мост частично обрушился.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц, мощность и тип взрывного устройства, а также другие детали.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт назвал случившееся диверсией. В результате произошедшего пострадавших нет. Представитель СК РФ Наталья Зарубина пояснила, что в месте, где произошло обрушение, находится не основная железная дорога — «не та, где постоянно ходят поезда».

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Марина Совина
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