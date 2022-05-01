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Китайские истребители вошли в небо Тайваня

Два истребителя Су-30 НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Фото: Alex Beltyukov / Wikipedia

Два истребителя Су-30 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в небо Тайваня. Об этом сообщает Taiwan News со ссылкой на местное Министерство национальной обороны и издание Liberty Times.

По данным газеты, истребители оказались в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня в субботу, 30 апреля. Вторжения произошли утром в 8:53 и днем в 13:23 на высоте 9,8 тысячи метров. Воздушные судна заметили к северо-востоку от архипелага Дунша.

В итоге истребители повернули назад после того, как военные Тайваня подняли в воздух свои самолеты, отправили радиопредупреждения и развернули ракетно-зенитные системы для отслеживания объектов.

В апреле 2022 года Тайвань зафиксировал 72 подобных вторжения. В общей сложности подобные случаи зафиксировали в течение 78 дней, воздушное пространство пересекли 348 китайских самолетов.

Ранее в апреле НОАК пообещала принять все меры, чтобы не допустить попыток организовать независимость Тайваня. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Нина Ташевская
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