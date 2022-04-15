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Китай пообещал пресечь все попытки организовать независимость Тайваня

Представитель Минобороны КНР У Цянь пообещал не допустить независимости Тайваня

Фото: Thomas Peter / Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет все меры, чтобы не допустить попыток организовать независимость Тайваня, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Его слова приводит РИА Новости.

«Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить "независимость Тайваня"», — пообещал он.

Ранее НОАК решила провести военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов из США. Сообщалось, что корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы были направлены в Восточно-Китайское море.

Как заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон сделает все возможное для поддержки независимости Тайваня. Он также выразил обеспокоенность тем, что Китай принял односторонние меры с целью изменения статус-кво.

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Алина Гончарова
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