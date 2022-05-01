Военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 начнутся 1 мая

Международные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с солдатами НАТО начнутся 1 мая

Международные военные учения Defender Europe и Swift Response 2022, в которых примут участие солдаты НАТО и военнослужащие стран-партнеров, стартуют в воскресенье, 1 мая. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter-аккаунте.

Уточняется, что маневры, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, закончатся 27 мая. В них примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 государств, при этом около семи тысяч солдат и трех тысяч единиц техники будут находиться на территории Польши.

По данным ТАСС, Минобороны страны подчеркнуло, что это «циклические оборонные учения, которые не нацелены против какого-либо государства и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе». Главной их целью является улучшение взаимодействия между союзниками и партнерами НАТО и США.

Отмечается, что учения послужат повышению безопасности восточного фланга, а также отработке процедур использования войск, их адаптации к новым современному полю боя и отражению потенциальной агрессии.

Ранее стало известно, что ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО в Греции, которые пройдут с 9 по 22 мая. Причиной этому послужили разногласия с официальными Афинами.