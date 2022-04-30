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ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО

ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО в Греции из-за разногласий с Афинами

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО в Греции, которые пройдут с 9 по 22 мая. Причиной этому, как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Sabah, послужили разногласия с официальными Афинами.

«Перед каждым учением принимающая страна готовит техническое соглашение о проведении мероприятий. Установлено, что Греция, подготовившая технический регламент этого года, внесла дополнения в рассматриваемый документ с подходом, нацеленным против Турции, нацеленным на разногласия между двумя странами», — отмечают турецкие журналисты.

После этого командование ВВС Турции потребовало изменить технический регламент, который, по мнению официальной Анкары, идет в разрез с международным правом. В Афинах эти требования, по сведениям турецких журналистов, проигнорировали.

«Было решено не участвовать в учениях, поскольку Греция манипулировала ими в соответствии со своими политическими интересами. Уведомление о принятом решении было направлено властям Греции», — уточняют журналисты Sabah.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин высказался о других предстоящих учениях НАТО — в Восточной Европе. По его словам, масштаб предстоящих тренировок с участием 20 тысяч военнослужащих вызывает негативные ощущения.

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Олег Давыдов
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