Российский посол высказался о предстоящих учениях НАТО в Восточной Европе

Посол России Келин заявил, что британские учения «не улучшат атмосферу» в Восточной Европе

Крупные учения британских военнослужащих в составе сил НАТО в странах Восточной Европы, которые должны пройти в ближайшее время, не способствуют безопасности на континенте, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, пишет ТАСС.

По его словам, масштаб предстоящих тренировок вызывает негативные ощущения. «Будет до 20 тысяч военнослужащих, это крупные цифры, особенно в этой обстановке», — высказался дипломат. По его мнению, учения не улучшат атмосферу того, что сейчас происходит в Европе. Келин напомнил, что развертывание будет на территории восточноевропейских стран, а Лондон всячески «потворствует и участвует в этом деле».

Ранее стало известно, что Минобороны Великобритании направит около восьми тысяч военных на учения в Восточной Европе.

О крупных учениях предупредило Министерство обороны Польши. В связи с этим с 1 мая и до конца месяца будет интенсивное движение колонн военной техники на севере и востоке страны.