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Польша предупредила об «интенсивном движении колонн техники» на востоке

Минобороны Польши предупредило об интенсивном движении колонн техники из-за военных учений

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны Польши объявило о военных учениях. В связи с этим с 1 мая и до конца месяца будет интенсивное движение колонн военной техники на севере и востоке страны. Информация об этом появилась в четверг, 28 апреля, на сайте Войска Польского.

«Колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западно-Поморского, Любуского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что технику можно будет встретить на автомагистралях, скоростных и местных дорогах.

В связи с этим военные попросили жителей Польши не публиковать фотографии и любую информацию о передвижении войск и их дислокации, а также не распространять данные о вылетах и посадках военных самолетов.

«Любое необдуманное действие в сети, публикация фотографий с изображением важных военных объектов, техники может иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны», — обратили внимание они.

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Варвара Кошечкина
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