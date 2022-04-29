Великобритания направит тысячи военных на учения по борьбе с «агрессией России»

The Guardian: Британия направит 8 тысяч военных на учения по борьбе с «агрессией России»

Минобороны Великобритании направит около восьми тысяч военных на учения в Восточной Европе, целью которых станет отработка действий по борьбе с «российской агрессией». Об этом пишет The Guardian.

В британском военном ведомстве заявили, что проведение учений планировалось давно, их подготовку ускорили из-за военной спецоперации России на Украине. Отмечается, что маневры пройдут летом, в ряде стран от Финляндии до Северной Македонии, в них будут задействованы десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил. Учения станут одними из самых крупных со времен холодной войны.

Ранее Минобороны Польши объявило о предстоящих военных учениях, в связи с которыми с 1 мая и до конца месяца планируется интенсивное движение колонн военной техники на севере и востоке страны.

До этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о планах установить польский контроль над частью территории Украины. По данным ведомства, Польша планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии». В Варшаве отвергли эти сообщения.