Глава СВР заявил о планах установления контроля Польши над частью Украины

Глава СВР Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль над частью Украины

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о планах установить польский контроль над частью территории Украины. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным СВР, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями». Согласно плану Польша планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».

В СВР полагают, что Польша может разместить своих военных на направлениям, где вероятность столкновения с вооруженными силами России минимальна. После этого Варшава сможет ввести на подконтрольные территории миротворцев и получить эти области под свой контроль, что в дальнейшем приведет к расколу Украины.

7 апреля сообщалось, что глава СВР Нарышкин назвал спецоперацию России на Украине точкой невозврата для Запада