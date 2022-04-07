Нарышкин назвал российскую спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада

Глава СВР Нарышкин назвал спецоперацию России на Украине точкой невозврата для Запада

Специальная военная операция России на Украине стала точкой невозврата для западных стран в политике русофобии. Так ее назвал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в статье, которая была опубликована в журнале «Национальная оборона».

Он отметил, что Запад откровенно пренебрегает своими принципами, в том числе неприкосновенностью частной собственности, свободой слова или неограниченным распространением данных.

Вместе с тем Нарышкин добавил, что спецоперация на Украине стала «настоящим моментом истины» для Русского мира, который твердо заявил о готовности отстаивать свое право на самобытное существование.

Ранее директор СВР сообщил о создании Россией «по-настоящему многополярного мира», которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все. Он отметил, что военная спецоперация положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, которое выстраивает свою идентичность на базе отрицания всего, что связано с РФ.