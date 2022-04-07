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Нарышкин назвал российскую спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада

Глава СВР Нарышкин назвал спецоперацию России на Украине точкой невозврата для Запада
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Специальная военная операция России на Украине стала точкой невозврата для западных стран в политике русофобии. Так ее назвал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в статье, которая была опубликована в журнале «Национальная оборона».

Он отметил, что Запад откровенно пренебрегает своими принципами, в том числе неприкосновенностью частной собственности, свободой слова или неограниченным распространением данных.

Вместе с тем Нарышкин добавил, что спецоперация на Украине стала «настоящим моментом истины» для Русского мира, который твердо заявил о готовности отстаивать свое право на самобытное существование.

Ранее директор СВР сообщил о создании Россией «по-настоящему многополярного мира», которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все. Он отметил, что военная спецоперация положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, которое выстраивает свою идентичность на базе отрицания всего, что связано с РФ.

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Сергей Истомин
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