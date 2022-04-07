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Глава СВР Нарышкин заявил о создании Россией многополярного мира

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о создании Россией «по-настоящему многополярного мира»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил о создании Россией «по-настоящему многополярного мира», которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все. Слова главы СВР в четверг, 7 апреля, публикует журнал «Национальная оборона».

По словам Нарышкина, российская военная спецоперация положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, которое выстраивает свою идентичность на базе отрицания всего, что связано с Россией. «На текущем этапе в Вашингтоне видят свою основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт, сделать его как можно более затратным и для Москвы, и для Киева», — заявил руководитель СВР.

Глава спецслужбы отметил, что в этом противостоянии на кону архитектура всего мирового порядка, конкретные очертания которого пока что трудно предугадать.

24 марта сообщалось, что Нарышкин сравнил российских военных на Украине с суворовскими «чудо-богатырями».

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Владимир Седов
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