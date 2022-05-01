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Володин высказался о действиях Запада

Спикер Госдумы Володин заявил, что Запад предпринимает действия, чтобы ослабить Россию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о действиях западных стран по отношению к Украине. Свою позицию он объяснил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

По словам спикера, Запад будет предпринимать действия, чтобы ослабить Россию. Он также отметил, что Украина не принимает решения самостоятельно на политической арене, а украинского лидера Зеленского назвал «игрушкой в руках Вашингтона».

«Что касается украинцев — они их просто за людей не считают. Расходный материал. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать Украину оружием и делать все, чтобы военные действия велись до последнего украинца», — сказал Володин.

Ранее в апреле Володин заявил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Он также добавил, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, которые США поставят Киеву.

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Нина Ташевская
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