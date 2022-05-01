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Вучич заявил о попытках Запада переделать Сербию

Вучич заявил, что Запад пытается переделать Сербию и не признает своих ошибок

Фото: Hannah McKay / Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад пытается переделать республику, при этом не признает своих ошибок, не готов о них говорить и хочет приносить извинения. Об этом сербский лидер в ходе памятного мероприятия на одном из участков крупнейшего концентрационного лагеря на территории бывшей Югославии Ясеновац – Донья Градина, трансляцию ведет агентство Танюг.

В рамках Дня памяти жертв преступлений на территории Независимого государства Хорватия (НГХ, 1941-1945 годы) на могильном поле «Храстови» прошла панихида по погибшим. Православную службу провел епископ Баня-Лучский Ефрем, молитвы по убитым в лагере иудеям прочитал раввин.

В ходе своего выступления Вучич заявил, что в Ясеноваце погибло больше сербов, евреев и цыган, чем представителей всех народов вместе взятых в других местах казней на территории бывшей Югославии, однако об этом никто не говорит, не готов о жертвах среди сербского народа вспоминать и Запад.

«Не позволяют нам самостоятельно принимать решения, пытаются изменить нас и сделать такими, как они. Пытаются заставить нас извиняться и за то, в чем мы не виноваты, а они ни за что извиняться не хотят», — заявил сербский лидер.

Ранее Вучич упрекнул Запад в лицемерии в связи с поставками вооружений в самопровозглашенную республику Косово. Он отметил, что западные страны осуждают Белград за покупку у Китая комплексов ПВО, в то время как Британия поставляет Косово противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Варвара Кошечкина
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