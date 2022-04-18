Вучич упрекнул Запад в лицемерии из-за Косово

Президент Сербии Вучич упрекнул Запад в лицемерии в связи с поставками вооружений в Косово

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink упрекнул Запад в лицемерии в связи с поставками вооружений в самопровозглашенную республику Косово, передает РИА Новости.

Он отметил, что западные страны осуждают Белград за покупку у Китая комплексов противовоздушной обороны FK-3, в то время как Великобритания поставляет Косово противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Вучич напомнил, что техническое соглашение 1999 года в Куманово предполагает в самопровозглашенной республике только контингент под эгидой НАТО KFOR. В то же время ее вооружают опасными ракетами не только англичане, но и американцы, а Турция обучала пилотов на будущее.

Президент Сербии добавил, что о поставках китайских ракетных комплексов ПВО FK-3 Запад был уведомлен заранее, этот тип вооружений не находится в санкционных списках. Он подчеркнул, что страна соблюдает международные принципы и мораль.

«Мы с правовой точки зрения сталкиваемся с патологическим лицемерием со всех сторон. А что касается оружия — хотите играть в эту игру? Единственное, что они делают — поставляют оружие по всему миру. Мы покупаем защитные вооружения, про которые говорили, что это старое китайское барахло. А потом поняли, что не барахло, не старое и очень даже эффективное», — заключил Вучич.

9 апреля стало известно, что Сербия получит право приобрести вне очереди у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Как сообщил президент Сербии, страна намерена усиливать свою вертолетную авиацию и увеличивать количество беспилотников.

