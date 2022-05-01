Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина

Лавров посоветовал сомневающимся в состоянии здоровья Путина обратиться к его гостям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал обратиться к иностранным гостям президента России Владимира Путина тем, кто на Западе сомневается в состоянии его здоровья. Об этом он заявил в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

«Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Думаю, вы поймете, о чем идет речь», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о существующих на Западе гипотезах о состоянии здоровья российского президента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин находится как никогда в форме. По его словам, все сообщения о якобы имеющихся у Путина проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.