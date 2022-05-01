Президент Украины Зеленский встретился со спикером палаты представителей США Пелоси

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

«Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины», — написал Зеленский. Глава Украины также поблагодарил США за помощь, оказываемую стране.

Президент Украины опубликовал видео, где он и Пелоси приветствуют друг друга. Позже политики сделали совместное фото.

Ранее у Владимира Зеленского состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже стало известно, что во время беседы французский лидер пообещал усилить гуманитарную помощь и военные поставки Киеву.