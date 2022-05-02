Финляндия оценила расторжение договора на строительство АЭС с «Росатомом»

В Финляндии сочли оправданным расторжение договора на строительство АЭС с «Росатомом»

Минэкономики Финляндии оценило расторжение со стороны финской проектной компании Fennovoima контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с «Росатомом». В ведомстве считают, что этот шаг оправдан, отмечается в заявлении, цитату из которого приводит РИА Новости.

Сама компания обосновала такой шаг задержками с российской стороны и невозможностью осуществить строительство атомной электростанции. По словам ее представителей, реализация проекта серьезно затянулась: по первоначальному графику АЭС должны были запустить в 2018-м, потом сроки завершения проекта перенесли на 2024-й.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля добавил, что доволен решением Fennovoima. «Остановка проекта — вполне понятная мера в данной ситуации. На протяжении всей реализации строительства возникали значительные задержки и очень серьезные вопросы по поводу функциональности», — подчеркнул министр.

Представители «Росатома», в свою очередь, заявили, что решение Fennovoima разорвать контракт по АЭС «Ханхикиви-1» «абсолютно непонятно». Представители российской компании назвали сорванный иностранными партнерами проект прогрессирующим.