«Росатом» прокомментировал разрыв контракта на строительство АЭС в Финляндии

«Росатом» назвал «непонятным» решение разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

Представители «Росатома» прокомментировали разрыв контракта на строительство АЭС финской компанией Fennovoima. Об этом сообщает РИА Новости.

В госкорпорации заявили, что решение Fennovoima разорвать контракт по АЭС «Ханхикиви-1» «абсолютно непонятно». Представители российской компании назвали сорванный иностранными партнерами проект «прогрессирующим».

В разговоре с журналистами также было отмечено, что госкорпорация оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.

Согласно проекту «Ханхикиви-1», стороны должны были построить одноблочную АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ и мощностью 1200 Мвт. Финляндия является крупнейшим импортером российской энергии.

Ранее стало известно, что финская проектная компания Fennovoima заявила о расторжении контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. В сообщении не указано, с чем связано подобное решение, однако в Fennovoima отметили, что оно далось «нелегко».