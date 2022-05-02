Финская компания расторгла контракт на строительство АЭС с «Росатомом»

Финская Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с «Росатомом»

Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В сообщении не указано, с чем связано решение расторгнуть договор с RAOS Project (юридическое лицо «Росатома» в Финляндии). «Оно далось нелегко. В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — отмечается в тексте.

Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ и мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy.

Финляндия является крупнейшим импортером российской энергии, на нее приходится треть всего экспорта из России. В 2020 году страна заплатила за поставки 22 миллиарда рублей.