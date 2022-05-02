Трамп связал начало спецоперации на Украине с «некомпетентностью» Байдена

Трамп считает, что Россия начала спецоперацию на Украине из-за некомпетентности Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп связал начало российской спецоперации на Украине с «некомпетентностью» американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил во время выступления в штате Небраска. Трансляция велась на YouTube.

По его мнению, российская сторона могла принять решение о начале спецоперации после того, как США вывели свои войска из Афганистана. «На мой взгляд, когда [президент России] Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска. При мне он не сделал бы этого, никогда не сделал бы», — заявил политик.

Трамп считает, что власти России увидели в этом «слабость и некомпетентность» Байдена. Он также добавил, что Соединенные Штаты утратили свою энергонезависимость. «Они умоляли о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу и Иран», — сказал он. По словам политика, когда он был президентом, США были энергонезависимы.

Ранее Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой относительно ядерного оружия. По словам политика, на посту президента он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил Соединенных Штатов, однако у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимались другими государствами.