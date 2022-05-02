Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой относительно ядерного оружия

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой относительно ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, на посту президента он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил Соединенных Штатов, однако у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимались другими государствами.

«Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. [Президент России Владимир Путин] же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — сказал Трамп.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. Он ответил на вопрос о вероятности ядерной войны и напомнил, что с начала сотрудничества с администрацией экс-президента США Дональда Трампа Россия призывала переподтвердить «тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана».