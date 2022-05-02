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В США оценили возможность помощи Китая России в проведении спецоперации

Постпред США при ОБСЕ: нет признаков того, что Китай помогает России со спецоперацией

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер оценил возможность участия Китая в проведении Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, нет признаков того, что Пекин оказывает Москве помощь подобного рода, сообщает РИА Новости.

«Нет, я не думаю, что сейчас есть какие-то признаки того, что КНР пытается помогать России с ее военной кампанией на Украине. Очевидно, что мы за этим следим», — заявил Карпентер.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что прошло уже много недель с тех пор, как США пытались связаться с министром обороны России Сергеем Шойгу. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы поддерживать какие-либо контакты между главами оборонных ведомств.

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Марина Совина
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