Пентагон заявил об отсутствии у РФ интереса к контактам между главами Минобороны
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что у России отсутствует какая-либо заинтересованность в контактах между главами министерств обороны обеих стран, сообщает ТАСС.
«Прошло много недель с тех пор, как мы пытались связаться с министром [обороны РФ Сергеем] Шойгу. Россияне не проявляют большого интереса к этому разговору», — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства.
Ранее помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер рассказала, что США планируют добиваться того, чтобы ситуация, сложившаяся на Украине, стала для России стратегическим провалом. По ее словам, в Вашингтоне хотят, чтобы Москву постигли неудачи как в военном, так и в политическом и экономическом планах. Добиться этого американская сторона намерена за счет санкций.