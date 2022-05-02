Цискаридзе сменит Галкина в программе на Первом канале

Цискаридзе заменит Галкина в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале 7 мая

Народный артист России Николай Цискаридзе заменит юмориста Максима Галкина в качестве телеведущего программы «Сегодня вечером», которая выйдет на Первом канале 7 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Выпуск выйдет в эфир в 21:35 по московскому времени. В анонсе Цискаридзе рассказал, что в передаче будут вспоминать «любимые песни из великих фильмов о войне». После начала спецоперации на Украине развлекательные программы перестали выходить в эфир, сетка Первого канала была переверстана.

В начале марта стало известно об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой. Она позже опровергла слухи о решении не возвращаться в РФ, уточнив, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». После этого журналисты KP.RU заявили, что Галкин и Пугачева отправились в Израиль, так как планировали навестить родных, а также провести несколько концертов.