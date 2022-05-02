В Турции назвали Зеленского «глупым комиком»

Бывший депутат турецкого парламента Тайяр назвал Зеленского «глупым комиком»

Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

По его словам, украинский лидер «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян. Он заявил, что Зеленский несет «чушь» и назвал его «глупым комиком».

Ранее сообщалось, что Зеленский обиделся на Турцию из-за того, что страна продолжает принимать российских туристов. По его словам, с одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину. «А с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма», — отметил он.

